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Аргументы и Факты

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Учёные выяснили, почему богатые жители Средневековья реже травились свинцом

Учёные выяснили, почему богатые жители Средневековья реже травились свинцом

Жители средневековой Англии из бедных семей подвергались значительно более сильному воздействию свинца, чем представители состоятельных слоёв общества, сообщает Pravda.

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