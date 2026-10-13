Учёные выяснили, почему богатые жители Средневековья реже травились свинцом

Жители средневековой Англии из бедных семей подвергались значительно более сильному воздействию свинца, чем представители состоятельных слоёв общества, сообщает Pravda.
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