The Economist: Россия увеличила атаки на порты Украины

Сергей

при нормальном верховном и действующем доблестном Черноморском флоте еще четыре года назад должно было бы полностью прекратится движение любых судов у этих берегов - полная блокада - кто рискнул- тот утоп.... Вместо этого всякие зерновые сделки и другая хрень....стыдоба полная- и обратите внимание на бодрые рапорты о "ПОРАЖЕНИИ А НЕ УНИЧТОЖЕНИИ" 1-2 ржавых корыт..... НЕУЖЕЛИ ЕМУ НЕ СТЫДНО ??? очевидно, ук сожалению- НЕТ.... (это сколько-же жизней спасти можно было отключив доставку т.н. гуманитарки а в реальности - вооружений...)