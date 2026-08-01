Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 568 подписчиков

The Economist: Россия увеличила атаки на порты Украины

The Economist: Россия увеличила атаки на порты Украины

Экономика Украины оказалась под угрозой из-за ударов Вооружённых сил России по портам Одессы, Черноморска и Южного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
при нормальном верховном и действующем доблестном Черноморском флоте еще четыре года назад должно было бы полностью прекратится движение любых судов у этих берегов - полная блокада - кто рискнул- тот утоп....  Вместо этого всякие зерновые сделки и другая хрень....стыдоба полная- и обратите внимание на бодрые рапорты о &quot;ПОРАЖЕНИИ А НЕ УНИЧТОЖЕНИИ&quot; 1-2 ржавых корыт.....  НЕУЖЕЛИ ЕМУ НЕ СТЫДНО ??? очевидно, ук сожалению- НЕТ....  (это сколько-же жизней спасти можно было отключив доставку т.н. гуманитарки а в реальности - вооружений...)
Ответить
1 м.