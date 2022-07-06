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Сохраним лук и чеснок до лета, чтобы ни одна головка не испортилась

Сохраним лук и чеснок до лета, чтобы ни одна головка не испортилась

Лук и чеснок важные овощи в приготовлении различных блюд, без них невозможно обойтись. Одно дело вырастить богатый урожай, другое дело его сохранить.

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