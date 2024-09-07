«Ъ»: у арестованного главы департамента МЭР Храновского нашли парк элитных авто

Политика как она есть

У директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского нашли активы на сотни млн рублей, в том числе усадьбу в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley.