«Ъ»: у арестованного главы департамента МЭР Храновского нашли парк элитных авто

У директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского нашли активы на сотни млн рублей, в том числе усадьбу в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley.
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