Экс-министр юстиции Таиланда призвал казнить убийц двух россиян

Бывший министр юстиции Таиланда и лидер партии "Руам Тхаи Сан Чат" Пхирапхан Салиратхавипхак заявил в эфире Nation TV, что тюремное заключение не исправит убийц двух россиян и призвал приговорить преступников к смертной казни.
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