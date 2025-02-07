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Царьград

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Нижегородские приставы выдворили из России больше 150 мигрантов с начала года

Нижегородские приставы выдворили из России больше 150 мигрантов с начала года

Решения в отношении иностранцев принимали суды.С первого января 2025 года судебные приставы Нижегородской области организовали выдворение за пределы России 155 иностранцев.

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