В полевых храмах группировки «Север» прошли пасхальные богослужения

КУРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Верующие военнослужащие собрались на пасхальные богослужения в полевых храмах соединений группировки войск «Север», отражающей атаки Вооруженных сил Украины в Белгородской и Курской областях.
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