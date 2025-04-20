Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В полевых храмах группировки «Север» прошли пасхальные богослужения

КУРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Верующие военнослужащие собрались на пасхальные богослужения в полевых храмах соединений группировки войск «Север», отражающей атаки Вооруженных сил Украины в Белгородской и Курской областях.

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