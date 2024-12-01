Закарпатский референдум 1991 года: жертва "унитарности"

1 декабря 1991 года в Закарпатской области прошёл региональный референдум. Жители края считали, что они голосуют за создание автономии, но их многократно обманули – как киевские, так и местные политики Когда под воздействием "перестройки" СССР начал трещать по швам, Советская Украина казалась островком стабильности – по крайней мере, в 19.