В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации поделились сведениями о том, что танковая группа из нескольких Т-80 успешно разгромила скрытые укрепления и пехотные отряды боевиков ВС киевского режима на Купянском участке линии боевого соприкосновения.
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