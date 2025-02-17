Троих иркутян осудили за похищение и избиение людей

В Иркутске Ленинский районный суд вынес приговор троим местным жителям, которым от 19 до 22 лет. Они признаны виновными в похищении человека, причинении вреда здоровью, повреждении имущества и еще во вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетних.