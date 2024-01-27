Французский военный флот готовят к действиям в условиях отсутствия спутниковой связи

Военно-морские силы западных стран готовятся к сценариям военного времени, когда они могут столкнуться с ухудшением оперативных условий, включая потерю спутниковой связи, заявили командующие ВМС США и Франции на Парижской военно-морской конференции на этой неделе.
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