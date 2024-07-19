В КХЛ-2024/25 хоккеистам разрешили добивать шайбу при исполнении буллита, но с одним условием

Сайт КХЛ опубликовал список изменений в правилах, которые вступят в силу в новом сезоне. При исполнении буллитов хоккеисты смогут добивать шайбу в тех случаях, когда она продолжает двигаться в сторону линии ворот.
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