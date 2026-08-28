Росгосстрах зафиксировал рост запросов на каско для электрокаров

Число запросов на каско для электромобилей и гибридов резко увеличилось за июль-август 2026 года, сообщила компания "Росгосстрах".
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