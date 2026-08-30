Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рождение гвардии: как Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней

Рождение гвардии: как Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней

Минобороны России опубликовало архивные документы к 85-летию начала Ельнинской наступательной операции, стартовавшей 30 августа 1941 года.

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