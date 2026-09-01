Не конкиста: как Ермак Тимофеевич силой приобщил Сибирь к мирному развитию

445 лет назад, 1 сентября 1581 года из крепости Нижний Чусовской городок (в нынешнем Пермском крае) вышла казачья дружина Ермака Тимофеевича.
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