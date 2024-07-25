Холодное блюдо: Володин отомстил Бастрыкину за «госдуру»

А зачем тогда Госдума, если она действует только по отмашке? Дармоеды?

Н

Наталья

Вот этим госду...а и занимается:устраивает интриги, обижается, устраивает акции "мести"...--не работают они на страну и народ, мы - пыль под их башмаками!! И зачем тогда столько дармоедов?? Зажрались, мозги уже атрофировались от жира! Разогнать всех! О чем президент думает?