Политнавигатор Дeпутaт οт ΚΠΡΦ Μиxaил Μaтвeeв внec 15 пοпpaвοκ κ ɜaκοнοпpοeκту ο peecтpe κοнтpοлиpуeмыx лиц (мигpaнтοв).
Холодное блюдо: Володин отомстил Бастрыкину за «госдуру»
Комментарии
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лл
лина любимцева
А зачем тогда Госдума, если она действует только по отмашке? Дармоеды?
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5 час.
Н
Наталья
Вот этим госду...а и занимается:устраивает интриги, обижается, устраивает акции "мести"...--не работают они на страну и народ, мы - пыль под их башмаками!! И зачем тогда столько дармоедов?? Зажрались, мозги уже атрофировались от жира! Разогнать всех! О чем президент думает?
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3 час.
Николай Буравцов
КАК ВСЁ ЗАРЖАВЕЛО ! Почистить бы надобно , потрясти хорошенько , просушить и опять потрясти !
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2 час.
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