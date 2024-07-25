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Холодное блюдо: Володин отомстил Бастрыкину за «госдуру»

Холодное блюдо: Володин отомстил Бастрыкину за «госдуру»

Политнавигатор Дeпутaт οт ΚΠΡΦ Μиxaил Μaтвeeв внec 15 пοпpaвοκ κ ɜaκοнοпpοeκту ο peecтpe κοнтpοлиpуeмыx лиц (мигpaнтοв).

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А зачем тогда Госдума, если она   действует только по отмашке? Дармоеды?
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5 час.
Н
Наталья
Вот этим госду...а и занимается:устраивает интриги, обижается, устраивает акции &quot;мести&quot;...--не работают они на страну и народ, мы - пыль под их башмаками!! И зачем тогда столько дармоедов?? Зажрались, мозги уже атрофировались от жира! Разогнать всех! О чем президент думает?
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3 час.
Николай Буравцов
КАК   ВСЁ  ЗАРЖАВЕЛО !  Почистить  бы  надобно ,  потрясти  хорошенько ,  просушить   и   опять  потрясти !
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2 час.

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