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МОСИНФОРМ

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Более 5 млн поездок на коммерческих автобусах к вузам Москвы совершено летом

Более 5 млн поездок на коммерческих автобусах к вузам Москвы совершено летом

С июня по август 2026 года в столице пассажиры совершили больше 5 млн поездок в автобусах коммерческих перевозчиков на маршрутах, ведущих к университетам.

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