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Политологи фиксируют внешнеполитические успехи России в рамках спецоперации на Украине

Политологи фиксируют внешнеполитические успехи России в рамках спецоперации на Украине

Доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС Ольга Дегтярева и социолог Евгений Копатько сомневаются, что призывы Владимира Зеленского к руководству Израиля оказать влияние на РФ увенчаются успехом.

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