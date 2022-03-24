Политологи фиксируют внешнеполитические успехи России в рамках спецоперации на Украине

Доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС Ольга Дегтярева и социолог Евгений Копатько сомневаются, что призывы Владимира Зеленского к руководству Израиля оказать влияние на РФ увенчаются успехом.