ФАС попросили проверить завышение цен на цветы к 8 Марта

Образовалась тенденция к монополизации рынка Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского с просьбой проверить необоснованное повышение цен на цветы, передает ТАСС.
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