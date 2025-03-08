ФАС попросили проверить завышение цен на цветы к 8 Марта

Образовалась тенденция к монополизации рынка Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского с просьбой проверить необоснованное повышение цен на цветы, передает ТАСС.