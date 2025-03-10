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Царьград

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Жители России пытаются оформить займы несмотря на установленный самозапрет на кредиты

Жители России пытаются оформить займы несмотря на установленный самозапрет на кредиты

Различные банки и МФО отклоняют до 1-2% заявок на кредиты из-за установленных самозапретов.Банки и микрофинансовые организации (МФО) отмечают увеличение количества обращений граждан за кредитами после введения самозапрета на "Госуслугах".

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