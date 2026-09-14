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Трамп допустил передачу Киеву лицензии на устаревшие ракеты Patriot

Трамп допустил передачу Киеву лицензии на устаревшие ракеты Patriot

Глава Белого дома Дональд Трамп на борту Air Force One по дороге из Ирландии в США заявил, что Украина может получить лицензию на устаревшую версию ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

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