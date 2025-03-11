Песков: не нужно «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины

Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, даже в случае остановки западных поставок Киеву, у Украины останется еще очень много оружия.
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