Страна и люди
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Страна и люди

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Песков: не нужно «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины

Песков: не нужно «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины

Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, даже в случае остановки западных поставок Киеву, у Украины останется еще очень много оружия.

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