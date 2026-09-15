СПГ-топливо в грузоперевозках: эксперты поделятся опытом использования сжиженного метана

Мероприятие пройдет 23 сентября на территории Казанского кремля. Среди участников представители КАМАЗ, «НОВАТЭК», NATCAR, «ФАВ Восточная Европа», «Трансмагистраль», «Синотрак Рус», «Современные транспортные технологии», а также грузоперевозчики и ….
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