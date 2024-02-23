Чесноков высказался о победе Калинской над Швентек

Андрей Чесноков прокомментировал успех Анны Калинской в противостоянии с Игой Швентек. Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мыслями о крупнейшем в карьере успехе Анны Калинской, которая победила первую ракетку мира Игу Швентек и пробилась в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае.