Чесноков высказался о победе Калинской над Швентек

Андрей Чесноков прокомментировал успех Анны Калинской в противостоянии с Игой Швентек. Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мыслями о крупнейшем в карьере успехе Анны Калинской, которая победила первую ракетку мира Игу Швентек и пробилась в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае.
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