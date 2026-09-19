Более 2,2 тыс. экскурсоводов и гидов-переводчиков работают в столице

Более 2,2 тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков с государственной аттестацией работают в Москве. Они проводят экскурсии более чем на 20 иностранных языках, знакомят гостей с городом и стремятся сделать поездку запоминающейся.
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