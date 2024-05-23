Кадыров: с начала СВО Чечня направила в зону операции 43 500 бойцов

С начала специальной военной операции Чечня направила в зону СВО 43 500 бойцов. Об этом руководитель республики Рамзан Кадыров рассказал на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве.
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