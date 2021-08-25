Мировое обозрение

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Германия: СДПГ впервые с 2006 года становится лидером предвыборной гонки

Германия: СДПГ впервые с 2006 года становится лидером предвыборной гонки

За месяц до выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые с 2006 года обогнала правящий блок консервативных партий ХДС/ХСС, став лидером избирательной гонки.

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