Ямал выдаст Курганской области очередную субсидию в 350 млн рублей

В проекте бюджете ЯНАО на 2025 год заложена субсидия для Курганской области в 350 млн рублей. В материалах законопроекта сказано, что деньги направят на «проведение комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие».
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