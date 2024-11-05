10 лет назад на Землю прибыл межзвездный скиталец: ученые выяснили, откуда он прилетел

В 2014 году в атмосфере Земли над Тихим океаном наблюдался огромный огненный шар. Астрофизики решили, что речь идет о межзвездном скитальце — и лишь 10 лет спустя поняли, откуда он мог прилететь на нашу планету.
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