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10 лет назад на Землю прибыл межзвездный скиталец: ученые выяснили, откуда он прилетел

10 лет назад на Землю прибыл межзвездный скиталец: ученые выяснили, откуда он прилетел

В 2014 году в атмосфере Земли над Тихим океаном наблюдался огромный огненный шар. Астрофизики решили, что речь идет о межзвездном скитальце — и лишь 10 лет спустя поняли, откуда он мог прилететь на нашу планету.

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Александр Почекунин
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1 д.
С
Старый
Пора в 6 палату
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1 д.

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