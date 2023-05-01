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Кандидаты от соцпартии и партии «Шор» попали во второй тур выборов главы Гагаузии

Кандидаты от соцпартии и партии «Шор» попали во второй тур выборов главы Гагаузии

Кандидат от Партии социалистов Григорий Узун и представитель партии «Шор» Евгения Гуцул выходят во второй тур выборов главы Гагаузской автономии Молдавии.

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