Жителям Подмосковья разъяснили, как рассчитывают плату за горячую воду

Тарифы на ГВС устанавливаются в виде двух компонентов, которые рассчитывается исходя из установленных Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифов на холодную воду или теплоноситель и тепловую энергию, необходимую для подогрева.
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