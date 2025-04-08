Скидки на вторичное жилье в Петербурге в 2025 году составили 4,5 процента

Также наблюдается сокращение доли объявлений со сниженной ценой По данным аналитического сервиса «Яндекс Недвижимость», в первом квартале 2025 года средний размер скидки на вторичное жилье в Санкт-Петербурге составил 4,5%, что несколько ниже показателя конца 2024 года (4,8%).