Политика как она есть

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Блогер антиваксерша Клава Белова умерла в коронавирусном госпитале

Блогер антиваксерша Клава Белова умерла в коронавирусном госпитале

Скриншот видео Последние часы жизни она была в коме и на ИВЛ. В Подмосковье скончалась блогер Клава Белова (правозащитница Анастасия Метельская).

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Валерий Федосеев
Мне терапевт сказала решать самому, вакцинироваться или нет, боится ответственность брать на себя. У меня хронические заболевания -ибс, хобл, гипертония и сопутствующие, да и возраст далеко не юношеский.
К сожалению имею то же набор, привился и всё в норме. А таких советчиков гнать поганой метлой надо от медицины. ИМХО.
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6 час.
Александр Плетнев
Валентина Алексеевна
Нет. Тратить эти деньги и дальше, согласно бюджету, из которого будут исключены затраты конкретно по ковиду, подписавших отказ.
т.е. люди услугу оплатили, но ее не получат? Вы очаровательны в своей логике и детской непосредственности. )))
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2 час.
Александр Плетнев
Тамара Бурлаченко
А ваксеры не умирают???? И теперь все смерти от ковида.. а тут такой удобный случай... типа, получай смерть от ковида, раз не вакцинировалась....  Люди вы что вообще соображать перестали....????
Вы не поверите: многие даже не начинали от рождения...
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2 час.

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