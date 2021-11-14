Блогер антиваксерша Клава Белова умерла в коронавирусном госпитале

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Валерий Федосеев Мне терапевт сказала решать самому, вакцинироваться или нет, боится ответственность брать на себя. У меня хронические заболевания -ибс, хобл, гипертония и сопутствующие, да и возраст далеко не юношеский.

К сожалению имею то же набор, привился и всё в норме. А таких советчиков гнать поганой метлой надо от медицины. ИМХО.