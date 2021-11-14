Скриншот видео Последние часы жизни она была в коме и на ИВЛ. В Подмосковье скончалась блогер Клава Белова (правозащитница Анастасия Метельская).
Блогер антиваксерша Клава Белова умерла в коронавирусном госпитале
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
Валерий Федосеев
Мне терапевт сказала решать самому, вакцинироваться или нет, боится ответственность брать на себя. У меня хронические заболевания -ибс, хобл, гипертония и сопутствующие, да и возраст далеко не юношеский.
К сожалению имею то же набор, привился и всё в норме. А таких советчиков гнать поганой метлой надо от медицины. ИМХО.
Ответить
6 час.
Александр Плетнев
Валентина Алексеевна
Нет. Тратить эти деньги и дальше, согласно бюджету, из которого будут исключены затраты конкретно по ковиду, подписавших отказ.
т.е. люди услугу оплатили, но ее не получат? Вы очаровательны в своей логике и детской непосредственности. )))
Ответить
2 час.
Свежие комментарии