Белоусов поздравил освобождавших Водяное и Галицыновку военных

Министр обороны Андрей Белоусов 11 сентября направил поздравления командованию и личному составу соединений и частей, отличившихся при освобождении от врага населенных пунктов Водяное и Галицыновка Донецкой Народной Республики (ДНР).
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