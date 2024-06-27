Байден получил удар от Обамы с совсем неожиданной стороны

Фото: White House/Global Look Press Текст: Дмитрий БавыринСегодня 1,3K прочитали Беспорядки в Кении, в ходе которых протестанты штурмовали парламент, а полиция стреляла по толпе, обнулили важную внешнеполитическую победу президента США Джо Байдена, а ведь других побед у него попросту нет.