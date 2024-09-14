Александр Дрозденко рассказал, сколько благоустроенных общественных пространств открылось в Ленобласти за последнее время

До конца года в планах открыть еще не менее 50 площадок Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал в своем телеграм-канале, сколько общественных пространств были благоустроены в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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