Более 1500 жилых домов повреждены обстрелами ВСУ в Курской области

Обстрелы и атаки украинских дронов повредили более 1500 жилых домов в Курской области. Строителям предстоят восстановительные работы еще почти в 500 зданиях, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
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