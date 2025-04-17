Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • demyr150648
    Опять в нашей стране бьют по хвостам. Фактически случай не оценен юридически: поохают, запланируют купить детектор, и...Шестиклассник-ино...
  • Анатолий Витушкин
    Попривозили необучаемых обезьян- теперь в стране волна насилия, поножовщины, уьийств и наркоты. Да здравствует Затули...Шестиклассник-ино...
  • Иван Иванов
    Что ещё за новую национальность выдумали-иноземец??????????Чурка каких кровей??????Шестиклассник-ино...

Советские путёвки в Сочи — кому верить?

Советские путёвки в Сочи — кому верить?

Семейным отдыхом в Сочи читатель блога смог насладиться до распада СССР только один раз, в 1990. На поездку ушли 1500 рублей, накопления за несколько лет, при этом туристическая инфраструктура была столь плохой, что в наше время на такую поездку не соблазнились бы и студенты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Макаренко? Ты чё ж, переобулся уже на ходу? Уже и СССР для тебя не так уж плох? Почуял чего? Колись! Чего, жареным запахло?
Ответить
15 час.
наверх