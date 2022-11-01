Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Симеоне о вылете «Атлетико» из еврокубков: «Мне не нравится, когда говорят, что мы на дне. Всегда может быть хуже»

Диего Симеоне высказался о вылете «Атлетико» из еврокубков. Мадридский клуб проиграл «Порту» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2) и занял последнее место в группе, набрав 5 очков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх