МИД Ливана назвал подрыв средств связи опасным прецедентом в истории войн

Опасным прецедентом в истории войн является совершенный Израилем подрыв пейджеров и беспроводных устройств связи, убивший и ранивший множество людей в Ливане, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб 20 сентября, выступая на заседании Совбеза ООН.