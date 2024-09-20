МИД Ливана назвал подрыв средств связи опасным прецедентом в истории войн

Опасным прецедентом в истории войн является совершенный Израилем подрыв пейджеров и беспроводных устройств связи, убивший и ранивший множество людей в Ливане, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб 20 сентября, выступая на заседании Совбеза ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии