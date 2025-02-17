За сутки в Тульской области произошли три пожара и восемь ДТП

В Тульской области за минувшие сутки, 16 февраля, зарегистрировано три техногенных пожара. Сгорела баня в деревне Телятинки Щекинского района, неэксплуатируемое здание в селе Сенево в Алексине, магазин на улице Комсомольской в Новомосковске.