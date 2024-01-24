Марочко: ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на Артемовском направлении украинские боевики получают приказы наносить артиллерийские удары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам.
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