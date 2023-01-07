Джордж Расселл: «Уверен, что «Мерседес» способен побороться за чемпионство в 2023-м»

Джордж Расселл ожидает, что «Мерседес» сразится за титул «Формулы-1» 2023 года. Британец рассказал, что на его мнение повлияло изменение расклада сил по ходу сезона-2022: Расселл одержал победу в Бразилии, хотя в начале года «Мерседес» серьезно проигрывал «Феррари» и «Ред Булл».
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