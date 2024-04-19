Мэр Харькова заявил, что в городе началась настоящая паника

Игорь Терехов обратился к жителям с призывом не покидать город. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за слухов о приходе в город российских военных, горожане в массовом порядке покидают столицу региона.
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