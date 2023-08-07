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Шулак об амплуа атакующего защитника: «Мой приоритет — отыграть надежно в обороне, а уже потом быть результативным в чужой зоне»

— Вы считаетесь ярким атакующим защитником. Но при этом вас критикуют за плохую игру в обороне… — Не согласен, я хорошо играю в защите (смеется).

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