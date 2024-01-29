Тудор Ульяновский: "Соглашение о свободной торговле с Турцией невыгодно для Молдовы"

Действующее Соглашение о свободной торговле Молдовы с Турцией невыгодно для нашей страны. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский в эфире передачи Important с ведущим Виктором Степанюком.
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