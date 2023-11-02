КНДР закрывает посольства в некоторых странах Африки и Европы

Стало известно, что руководство Корейской Народной Демократической Республики приняло решение о закрытии посольств в Анголе и Уганде, странах, с которыми Северную Корею связывают дружеские отношения на протяжении полувека.
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