Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сообщила, что комиссия ГД готовит изменения в законах об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их в российские школы.
«Что делать в школах с детьми, не говорящими по-русски?»
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
БАУЛ ИШАК КИШЛАК. ЧЕРНОЖОПЫМ НЕ МЕСТО В РОССИИ.
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17 час.
ЙХ
Йож Хитрый
Их просто не должно быть в России - не будет проблем.
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17 час.
Елена Рудых
Не давать гражданство и не завозить семьи трудовых мигрантов. Сделать как в ОАЭ.
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7 час.
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