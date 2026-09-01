Укусила оса: какие средства действительно помогут, а какие только навредят

Укусы ос болят, отекают и порой чреваты тяжелыми последствиями. Поэтому важно знать, что помогает при укусах, а какие средства нельзя применять ни в коем случае.
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