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Курганская область вошла в число лучших регионов по развитию промышленности

Курганская область вошла в число лучших регионов по развитию промышленности

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в соцсетях, что, согласно данным Росстата, Курганская область вошла в число лучших субъектов России по темпам развития промышленности и обрабатывающего сектора.

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