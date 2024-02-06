Курганская область вошла в число лучших регионов по развитию промышленности

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в соцсетях, что, согласно данным Росстата, Курганская область вошла в число лучших субъектов России по темпам развития промышленности и обрабатывающего сектора.
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